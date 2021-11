Ouderen de klos door prijsstijging

Ook hij lijkt nu te gaan inzien dat de verschrikkelijke prijsstijgingen als gevolg van de pandemie niet tijdelijk maar blijvend zullen zijn met een inflatie, oplopend tot 4% of meer. Vakbonden staan meteen op de barricaden en eisen loonsverhogingen voor de werkenden want die worden volgens hen de dupe van de prijsspiraal. Maar waar je geen woord over hoort zijn de gepensioneerden die al 10 tot 15 jaar op de nullijn zitten en er al die jaren geen cent verhoging bij kregen door, jawel, diezelfde mijnheer Knot. Want hij is het die eist dat pensioenfondsen hun verplichtingen tegen een theoretische rekenrente van 3% moeten waarderen wat ze niet halen omdat diezelfde mijnheer Knot met zijn steun aan het ECB-beleid de rente al jaren lang kunstmatig laag houdt. Bij onze pensioenfondsen klotst het geld letterlijk tegen de plinten en veel fondsen halen al jarenlang rendementen tot 5% of meer en toch mogen ze niet indexeren. Het moet nu maar eens afgelopen zijn met deze onrechtvaardige behandeling.

M.v.d. Heuvel, Hapert