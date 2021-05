’Niet moeilijk doen over prikbewijs’

En ja, ook toen waren er ’wappies’. Zo werd bijvoorbeeld gedacht dat bij een vaccinatie van koepokken je een koeienkop kreeg en ging loeien...

Maar net als toen, dat je met het ‘pokkenbriefje’ weer naar school kon, stelt zo’n zelfde soort bewijs van de coronavaccinatie ons nu in staat om weer te kunnen reizen. En dat is toch wat we willen? Waarom wordt er dan door de huidige antivaxers zo moeilijk over gedaan?

Landen buiten de Europese Unie verplichten de toerist al deccennia lang tot relevante inentingen tegen bepaalde tropische ziekten. Laat je je inenten, dan ontvang je een vaccinatieboekje, het ‘Internationale bewijs van inenting’, het zogeheten gele boekje. Ook vliegend personeel heeft al zijn inentingen in het gele boekje staan, dus wat dat betreft is er echt niets nieuws onder zon. Wil je reizen, dan zul je de coronaprik ervoor over moeten hebben.

Kwestie van ’take it or leave it’, zo simpel is het!

Ineke Siegers, Uithoorn