’Lidmaatschap vakbond belangrijk’

Daarbij besluiten werkgevers, werknemers en overheid gezamenlijk over allerlei zaken die de -voornamelijk werkende- bevolking aangaan. Maar daar dreigt de klad in te komen. Want nog maar twaalf procent van alle werkenden is aangesloten bij een vakbond. Veel gepensioneerden blijven ook na hun pensioen lid van hun vakbond, dus het aantal échte werkenden dat nog lid is daalt onheilspellend. Waardoor maatregelen straks niet meer in goed overleg tot stand komen maar gewoon worden opgelegd. Is dat dan wat we willen? Bedenk dat alleen een sterke vakbond tot resultaten kan komen. Het is dus van levensbelang om lid te zijn en te worden van een vakbond. Slechts dán heb je recht van spreken.

Jan Muijs, Tilburg