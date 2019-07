Van de week moest ik noodgedwongen via de metro naar Amsterdam CS omdat er werkzaamheden op het treinspoor waren. Bij de Bijlmer stonden hordes kinderen met hun vaders en moeders. Toen de metro aankwam rende de jeugd om de tragere oudjes heen om zo snel mogelijk een plaats te bemachtigen. Er was geen vader of moeder, die hen terugfloot. Het was weer kenmerkend voor de tegenwoordige slechte opvoeding.

R. Brouwer, Alkmaar