’Met mijn prik zou ik mijn ziel hebben verkocht aan de overheid’

Coronauitbraak in verpleeghuis na vaccinatie bewoners

In een tehuis voor dementerende ouderen in het Gelderse Wehl zijn 12 van de 29 bewoners positief getest op het coronavirus, terwijl de bewoners allemaal al zijn gevaccineerd. De besmette bewoners hebben milde klachten en worden gescheiden van de andere mensen in het tehuis verzorgd.