’Stroomproductie regelen’

Dit om kosten die nodig zijn om van het gas af te gaan te kunnen financieren. Ook wil hij gemeenten voor de kar spannen die hun burgers dan moeten verplichten om van het gas af te gaan. Maar waar moet de stroom vandaan komen die straks dan nodig is want het gebruik zal schrikbarend stijgen en dat gaan we niet redden met windmolens. Eerst zekerheid opbouwen voor stroomproductie en die is er nu niet. In Brussel wordt aardgas als groen beschouwd en in Duitsland krijgt men subsidie als men zich laat aansluiten op aardgas. Het moet niet gekker worden.

Pierre Verhees, Meijel