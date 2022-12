’Zorgsysteem aanpakken’

Onder zorg vallen verpleegtehuizen, ziekenhuizen, thuiszorg en alles in de periferie. Het gaat hier om de kwaliteit van de zorg en het daarbij horende acceptabele niveau van betaalbaarheid, houdbaarheid en huisvesting. Want ja het is een groot probleem, de vergrijzing en de kwaliteit van de zorg. Die discussie moet nu gestart worden om erger te voorkomen. Bij zorginstellingen, kan het efficiënter en goedkoper. Een ding is zeker mantelzorg alleen is niet de oplossing. Organiseer een nationaal debat en zeg eerlijk, niet alles is mogelijk.

Peter Bouwels, Weert