’Kapsalons staan met lege handen’

De horeca- en winkelbranche klagen over de lockdown, en terecht. De overheid zet je op slot maar de financiële tegemoetkomingen zijn ver ondermaats.

Toch wil ik wel een kanttekening plaatsen. Een restauranthouder en winkelier kunnen nog iets omzet genereren. Ze kunnen bestellingen aannemen en thuisbezorgen.

De kappers staan met lege handen. Wij kunnen niet online nog wat omzet genereren. En de steun zoals wij die in maart 2020 kregen hebben we nu ook niet. Bij de eerste lockdown werd het inkomen van een partner niet meegerekend, nu wel. In maart kregen we dan tenminste nog een minimale basisuitkering. Nu is dat niet aan de orde, want heb je een partner met een klein inkomen dan ontvang je geen cent steun. Terwijl er altijd zo hard gepleit is om man en vrouw financieel onafhankelijk te laten zijn. Van de kappersorganisatie hoor je niks.

Veel kapsalons gaan het op deze manier niet redden. De thuiskapper overleeft wel, aangezien die nu ook gewoon doorknipt.

Ik wil daarom onze politici oproepen om met goede steunpakketten te komen zodat de kapper in de straat behouden kan blijven.

Henk de Fluiter,

Voorthuizen