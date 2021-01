Premium De Kwestie

’Hét moment om roer weer om te gooien’

Alcohol is killing. Er zitten zo veel calorieën in. Niet doen! Of in ieder geval met mate. Drink je toch, dan binnen 24 uur compenseren met een work-out. Dus om te stoppen, al is het maar een maand, is 2 januari een prima moment. Weet je hoeveel burpees je moet doen om er een glas witte wijn weer af...