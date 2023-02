’Overheid moet belastingen verlagen’

Het verlagen van de belastingen om werken meer lonend te maken kan niet een-twee-drie, zegt de overheid. Uiteraard is dat een kulargument, denkt J. Elbersen. Haal bijvoorbeeld de torenhoge belasting op energie eraf. Of belast vakantiegeld en overuren niet. En verlaag alle diensten /producten met 21 procent aan BTW naar 9 procent, of nog beter, naar nul procent.