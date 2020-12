De overheidsmachine denderde door en de burgers werden vermalen

De titel van het rapport over de toeslagen kinderopvang, zegt alles: ’Ongekend onrecht’. En wie het rapport leest, constateert dat duizenden gezinnen inderdaad groot onrecht is aangedaan. De gezinnen werden weggezet als fraudeurs die misbruik maakten van de toeslag; door de onterechte eis tot terugbetaling kwamen die gezinnen diep in de financiële problemen.