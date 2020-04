’50Plus moet zich diep schamen’

Dat tradities gekoesterd dienen te worden staat als een paal boven water. De ouderen onder ons weten dat als geen ander. Maar dat het stelselmatig fout gaat bij de ouderenpartij 50Plus zou geen traditie moeten zijn. Maar is dat helaas wel.

Met komst van Geert Dales werd een man binnen gehaald die bepaald niet onomstreden was. Zo kreeg Inholland in 2010 onder zijn bewind een groot fraudeonderzoek aan de broek en kreunt de gemeente Amsterdam nog steeds onder de enorme kosten van de Noord-Zuidlijn, waarvan Dales, als verantwoordelijk wethouder, de hoogte vooraf veel te laag inschatte.

Maar waar Dales vooral om bekend staat is zijn grote mond en het niet dulden van tegenspraak. En zo’n man haalt 50Plus dus binnen. Dat is vragen om moeilijkheden en die krijg je dus ook. Dales heeft ondertussen het vertrouwen in bijna alle fractieleden van de Eerste- en Tweede Kamer opgezegd, alleen partijleider Henk Krol wordt door hem nog gepruimd.

Opnieuw is er grote chaos bij de partij die virtueel op zo’n tien zetels stond en de enige hoop is voor gepensioneerd Nederland. Ze moeten zich allemaal diep schamen bij deze ouderenclub en zo spoedig mogelijk weer orde op zaken stellen. Dat Geert Dales daarbij als eerste moet vertrekken lijkt me duidelijk, deze man heeft zijn bedenkelijke reputatie namelijk ondubbelzinnig waar gemaakt.

Jan Pronk, Beverwijk