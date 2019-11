’Bij aanpak drugs meer nodig dan geld’

Dat er iets moest gebeuren aan de drugstoevoer en -overlast in ons land, begrijpt de politiek nu ook. Een nobel streven van de minister Grappenhaus om veel geld te investeren in speciale teams die het probleem moeten gaan aanpakken c.q. oplossen.

Tevens mag ik hopen dat er, voordat het geld er wordt ingepompt eerst onderzoek is gedaan in de ons omringende landen. Daar werkt men niet op deze manier, waardoor het geen in heeft om het hier wel te doen.

De tientallen miljarden die Amerika besteed aan de strijd tegen drugs helpen ook al niet. De vrijgemaakte 110 miljoen euro is de omzet van een geslaagd transport door de criminelen. Er zal gezocht moeten worden naar andere middelen dan alleen geld, om effectief te kunnen zijn in de ’war on drugs’.

Peter Borst, Beverwijk