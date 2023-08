Zo ging de alcohol in Zweden achter slot en grendel

Onlangs berichtten Zweedse media dat Zweden in de zomer méér drinken. Een weinig verrassend nieuwtje, vond ik. Wil je een extraverte Zweed zien? Kom eens op een vrijdagavond naar het centrum van Stockholm. Je ziet ze dan in overvloed. De glazen drank laten alle reserves wegvloeien en zorgen voor een eruptie van baldadigheid. En krijg een ontkurkte Zweed maar weer eens terug in de fles.