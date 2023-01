Uitslag stelling: ’Bescherm hulpverleners’

Afgelopen nieuwjaarsnacht was het met name in de grote steden weer onrustig. Verschillende politieagenten en hulpverleners liepen gehoorschade en andere verwondingen op doordat ze werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Veel deelnemers zijn woedend. Een van hen reageert: „Hulpverleners lopen trauma’s op en in het slechtste geval hebben ze levenslang schade aan hun gehoor of last van andere verwondingen. Als we nog willen dat er mensen zijn die ons bij nood helpen dan moeten dit soort aanvallen keihard bestraft worden.” Minister Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) verklaarde dat het aanvallen van hulpverleners tijdens oud en nieuw ‘niet zonder consequenties’ zal blijven. Slechts een derde van de stellingdeelnemers gelooft dat de minister hier ook echt werk van gaat maken.

In oktober van het afgelopen jaar werd een wetsvoorstel ‘uitbreiding taakstrafverbod’ verworpen. Deze wet moest ervoor zorgen dat geweldplegers tegen hulpverleners niet meer weg zouden kunnen komen met een taakstraf. Volgens 89 procent van de stemmers moet dit ‘taakstrafverbod’ er alsnog komen. De meeste deelnemers zijn het erover eens dat celstraf bij geweldpleging potentiële daders zou kunnen afschrikken. „Gewoon minimaal 1 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor geweldpleging tegen hulpverleners,” zegt een van de stemmers. Daarnaast zijn velen van mening dat de daders moeten opdraaien voor de schadekosten. „Daders zoveel mogelijk financieel aansprakelijk stellen voor de schade, de eventuele medische kosten, die zij hebben veroorzaakt”, vindt een stemmer.

Slechts een kleine minderheid denkt dat straffen weinig zin heeft. „Geweldplegers denken niet na over de consequenties van hun daden dus heeft zwaarder straffen weinig zin”, stelt deze groep. Iemand brengt hier tegenin: „De tweede keer zal iemand zich echt wel bedenken om een hulpverlener nog eens aan te vallen als er een celstraf op staat en de daders ook nog eens een forse schadevergoeding moeten betalen.”

Bijna driekwart van de deelnemers vindt dat hulpverleners meer middelen zouden moeten krijgen om zich te verdedigen tegen geweld. Een stemmer oppert: „Het is jammer dat het nodig is, maar rust hulpverleners uit met een taser. De wetenschap dat ze die bij zich dragen zou dat tuig op afstand moeten houden.”

Hoewel geweld tegen hulpverleners niet alleen rond de jaarwisseling voorkomt, denkt ongeveer de helft van de stemmers wel dat een algeheel vuurwerkverbod het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners zou kunnen verminderen. Velen wijzen op andere momenten waarop politie en hulptroepen werden aangevallen. „Kijk naar voetbalsupporters, die gooien ook met vuurwerk en breken daar de hele boel mee af en dat het hele jaar door. Dus stop met de verkoop van vuurwerk!” En van een ‘mooie traditie’ is toch al lang geen sprake meer, wordt veelal gesteld: „Het is inmiddels zo uit de hand gelopen dat alleen een algeheel verbod van verkoop en bezit kan voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen.”