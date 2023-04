’Misstanden in vleesindustrie aanpakken’

Ik zelf eet vlees, ik ben er mee groot gebracht. Ik ben een vleeseter, en besef dat daar dieren voor worden geslacht. Ik ben echter ook dieren liefhebber, hypocriet, dat weet ik, maar toch. Al het vlees wat ik eet koop ik biologisch, het meeste bij de ecologische slager in de stad. soms in de supermarkt. Biologisch, daar betaal ik graag meer voor, al is het maar om een signaal af te geven. Ook al spuiten ze óók water in het biologische vlees. Maar, letten we op biologische industrie mensen? De misstanden die keer op keer aan het licht komen door de inzet van activisten hebben het voor mij wel een beetje verpest. Ik moet jullie vlees niet meer. Doe er wat aan! Die camera's horen er standaard te hangen, de dieren die we toch al dood gaan maken verdienen dit er niet nog eens bovenop! Geen weldenkend mens wil dit toch? Ook niet als dat betekent dat het vlees iets duurder wordt. Toch?

Bart Oderkerk, Amsterdam