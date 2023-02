’Grote zorgen om linkse samenwerking’

Waarom? Omdat beide partijen een linkse koers varen die mij niet aanspreekt. Ze willen veel te veel belasting heffen, de immigratie niet aanpakken en hebben lak aan het bedrijfsleven. Een samenwerking tussen deze partijen zal dus alleen maar leiden tot meer belastingen, meer overheidsbemoeienis en minder economische groei.

Bovendien is de geschiedenis van linkse samenwerking in Nederland niet bepaald positief. Denk bijvoorbeeld aan de paarse coalities onder leiding van de PvdA in de jaren negentig, die uiteindelijk hebben geleid tot de opkomst van Pim Fortuyn en de LPF. Of kijk naar de huidige linkse coalitie in Amsterdam, die vooral bekendstaat om haar peperdure parkeertarieven en falend beleid op het gebied van veiligheid en integratie.

Maar niet alleen in Nederland zijn er voorbeelden van de risico's van linkse samenwerking. Kijk bijvoorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk, waar de linkse Labour-partij onder leiding van Jeremy Corbyn een enorme verkiezingsnederlaag leed vanwege hun radicaal-linkse standpunten en een gebrek aan samenwerking met andere partijen.

Dus laten we niet dezelfde fout maken als Labour en ons niet laten verleiden tot een linkse samenwerking die alleen maar leidt tot meer overheidsbemoeienis en minder economische groei. In plaats daarvan moeten we juist streven naar meer samenwerking tussen verschillende partijen, om zo tot een breed gedragen en effectief beleid te komen.

Laten we daarom niet meegaan in de hype van de linkse samenwerking en ons focussen op wat écht belangrijk is: het creëren van een welvarend en veilig Nederland voor alle burgers.

Eduard Nandelall