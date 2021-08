Brief 1: ’Wanneer wordt pensioen wel verhoogd?’

Sinds maart vorig jaar is de AEX-index met maar liefst 70% gestegen. Het vermogen van pensioenreus ABP steeg mede daardoor met 100 miljard naar 523 miljard. Dat is een toename van zo'n 25% en toch is er nog steeds discussie of de pensioenen nu eindelijk verhoogd kunnen worden. Er wordt gesproken over een inflatiecorrectie door de gestegen prijzen, maar de gepensioneerden willen gewoon de vooraf afgesproken indexering.

Je vraagt je ondertussen af wanneer de pensioenen wel verhoogd kunnen worden en of de focus niet veel te veel op de toekomst ligt. Al 12 jaar geen indexering is namelijk pure minachting en diefstal van de huidige gepensioneerden en is nooit meer in te halen.

Jan Pronk, Beverwijk.

