’Geweld tegen hulpverleners harder aanpakken’

Steeds vaker zijn onze hulpverleners het slachtoffer van grof geweld. Nu is er weer een werkgroep in het leven geroepen onder leiding van burgemeester Van Bijsterveld van Delft, die in twee jaar tijd een gedragsverandering in de maatschappij teweeg moet brengen.

Hoe? Door ondermeer 500 basisscholen erbij te betrekken. Ik verzin het niet. Alsof daar de angel van het probleem schuilt. En al die hulpverleners dan? Die zijn vooral op zichzelf aangewezen. Softe maatregelen voegen nou eenmaal niets toe. Werkt zelfs averechts. Die maken de uitdaging van om geweld te gebruiken alleen maar groter.

Jan Muijs, Tilburg