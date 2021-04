’De gasflessen van het fornuis!’

Telegraaf-correspondente Miriam Mannak in Kaapstad. Ⓒ De Telegraaf

KAAPSTAD - Waar is mijn paspoort en permanente verblijfsvergunning? Waar is de kattenmand en mijn medicijnen? Waar zijn de katten? Wat prop ik nog meer in mijn tas? Zo stond ik maandag in het midden van de woonkamer terwijl de zuidoostenwind om mijn huisje gierde en wolken grafietgrijze as door de kieren duwde. In de achtergrond huilden brandweersirenes.