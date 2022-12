Brief 1 ’Ook aandacht voor Moluks leed’

Men maakt zich er in Den Haag snel vanaf door te zeggen dat er al excuses zijn gemaakt voor de koloniale oorlog in Indonesië. Het leed van vele Molukkers wordt niet gezien als historisch besef hoewel het tijdstip van deze ellende dichterbij ligt dan de afschaffing van de slavernij zo’n 150 jaar geleden. Met dit besef moet men in Den Haag aan de gang. De rel die nu ontstaan is in Suriname is een regelrechte soap geworden. Directe nabestaanden zijn al lang niet meer in leven en degenen die nu zo expliciet om een vergoeding schreeuwen moeten daarmee stoppen.

Mevr. Brugman, Lelystad

