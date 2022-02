Buitenland

Parlement geeft Poetin akkoord om troepen naar Oekraïne te sturen

Het Russische parlement geeft president Vladimir Poetin toestemming Russische militairen in het buitenland in te zetten. De regering in het Kremlin wil troepen sturen naar twee afvallige pro-Russische regio’s in het buurland Oekraïne, om ze te steunen in hun strijd tegen het Oekraïense leger.