’Miskleun van OM en politiek’

Het kan zijn dat de regering de juiste politieke spelregels heeft gevolgd, maar voor de doorsnee Nederlander deugen de spelregels, moraliteit niet. Poch werd onder politiek verdachte omstandigheden, zonder enig bewijs uitgeleverd aan Argentinië, op basis van verdragen, waar hij 8 jaar onschuldig in voorarrest zat. Welke Nederlandse rechter heeft daar zijn handtekening onder gezet? Welke politicus heeft daar zijn goedkeuring aan gegeven? Op wat voor juridische basis? Het OM en de politici, de heer Rutte, hadden beter moeten weten, beter moeten aanvoelen. Zo behoort de Nederlandse overheid niet om te gaan met haar volgzame burgers. Wat is dat voor land en wat zijn dat voor verdragen waar je jaren onschuldig in voorarrest zit, waaraan Nederland heeft meegewerkt? Ik hoop van harte dat de heer Poch en advocaat Knoops slagen in hun optreden en dat de overheid zich moet verantwoorden voor een enquetecommissie.

Kees de Vries, Maasdam