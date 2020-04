’Alert blijven op inperking vrijheden’

Ook Nederland heeft maatregelen genomen, die minder ver gaan dan in sommige andere landen, en hopelijk vruchten afwerpen. Toch kleeft er een gevaar aan dit alles. Want wat gebeurt er met die beperkende maatregelen, als corona is overwonnen?

Wat als hier de noodtoestand zou worden uitgeroepen, met speciale bevoegdheden, zoals meer politie en zelfs het leger op straat? Speciale maatregelen plegen nog al eens te beklijven, ook als het niet meer noodzakelijk is.

Een voorbeeld is Frankrijk, waar de noodtoestand in 2015 werd ingevoerd n.a.v. van aanslagen. Twee jaar later werd die noodtoestand opgeheven, maar grotendeels omgezet in ruimere wetgeving, met meer bevoegdheden.

Of Hongarije, waar premier Orban de coronacrisis heeft aangegrepen om praktisch een greep naar de macht te doen.

Ik zeg niet, dat Nederland deze voorbeelden zal volgen, maar toch moeten we ervoor waken dat na de coronacrisis geen maatregelen blijven hangen, die de democratische speelruimte beperken en de privacy verder schenden.

Astrid Essed, Amsterdam