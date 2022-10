Uitslag Stelling: ’Overheid laks, taks terug’

De respondenten hebben de Consumentenbond en de Bond van Belastingbetalers achter zich staan; zij bepleiten dat de overheid niet alleen degenen gaan compenseren die hebben geprocedeerd tegen de belasting op vermogen. Iedereen moet volgens deze organisaties een vergoeding krijgen.

Een deelnemer betoogt: ,,De overheid heeft van burgers gestolen door onterecht spaartaks te heffen. Dat moet ze dus ook aan álle burgers terugbetalen. Het is absoluut onacceptabel alleen degen te vergoeden die hebben geprocedeerd.” En een ander meent: ,,Het gaat niet om compenseren, het gaat om terugbetalen van te veel betaalde belasting.”

Ook vindt slechts een miniem aantal deelnemers dat het kabinet de ruim vier miljard euro die de compensatie gaat kosten beter ergens anders voor kan gebruiken. ,,Dat betwijfel ik. Het wordt aan de andere kant gewoon over de balk gesmeten”, klinkt het. Iemand anders vindt dat de pech van spaarders die een beetje teveel belasting hebben betaald, absoluut niet is te vergelijken met die van de toeslagenouders en de slachtoffers van de aarbevingen in Groningen.

Ten opzichte van deze groepen die nog in het krijt staan bij de overheid, vindt een meerderheid van de stemmers niet dat de spaartaksbenadeelden achter in de rij moeten staan. Toch maken sommige stemmers zich zorgen over de overheidsfinanciën als het compenseren van de spaartaks-‘slachtoffers’ doorgaat. ,,Er moeten ook nog voor miljarden boeren worden uitgekocht.”

De eventuele vergoeding zou naar spaarders en beleggers gaan met meer dan €50.000 aan vermogen, ongeveer een miljoen Nederlanders. Twee derde van de stemmers denken niet dat deze spaarders dit geld kunnen missen. Een respondent noemt dit een dwaas argument. ,,Dat is de kwestie niet. Deze mensen zijn bestolen en moeten hun geld terugkrijgen.”

Veruit de meeste stemmers vinden het goed dat de spaartaks is afgeschaft. Maar bijna driekwart van de respondenten vindt wel dat vermogende Nederlanders belasting moeten betalen. Een stemmer: ,,Belasting betalen over vermogen is niet erg. Belasting betalen over vermogen dat je niet hebt, dat kan niet.” Een respondent is erop tegen. ,,Over geld dat hardwerkende zelfstandigen hebben gespaard, is al belasting betaald. De overheid zou blij moeten zijn dat deze Nederlanders zelfvoorzienend zijn, in plaats van mee-eten uit de staatsruif.”

Slechts een derde van de stemmers heeft er vertrouwen in dat er snel een regeling gaat komen voor belasting op vermogen. Een stemmer: ,,Onmogelijk met dit kabinet en dit uitvoeringsapparaat. Dat gaat echt voorlopig niet gebeuren.”

Een argument tegen het uitkeren van ten onrechte geheven belasting op vermogen, is de chaos bij de Belastingdienst. Zo stelt een criticus: ,,Als mijn administratie een rommeltje is, ontslaat mij dat niet van de verplichting om geen belasting te betalen.”

De meeste respondenten geloven dat het kabinet onder druk toch gaat toegeven en gaat compenseren.