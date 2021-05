De Kwestie: Wel vrijheid, maar weinig blijheid

En zo is de jaarlijkse aanloop naar de dodenherdenking en Bevrijdingsdag een mooi moment voor een ’stukje bezinning’. Gerardvantol is danig onder de indruk van de Kwestie-bijdrage van Keyvan Shahbazi: „Dat stuk moet verplicht op alle scholen als leesvoer worden ingevoerd. Ook op de scholen die door godsdienstblinden worden geleid. Kunnen die kinderen eens goed zien wat het kost om jezelf vrij te kunnen noemen.”

Het verhaal van de Iraanse vluchteling raakte meer reageerders, zoals Tomtax: „We mogen dankbaar zijn voor migranten als de heer Shahbazi, die met hun achtergrond haarfijn aanvoelen wat er gaande is in ons land en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. De zelfbenoemde linkse elite kan weinig met migranten van het kaliber dat het hunne ver overstijgt. Het liefst zien ze zielige, levenslange handophouders. Mensen als Shahbazi zijn maar lastig en leggen de vinger op de zere plek.”

"Wij beseffen nog steeds schijnbaar niet in wat voor beschermd en rijk land wij wonen"

En die zere plek lijkt te zijn dat we ons vooral focussen op de dingen die - nu even - niet kunnen. DBK1 heeft er moeite mee: „Staan we wel genoeg stil bij de terreur en vrijheidsberoving die ons onder het mom van Covid-bestrijding worden aangedaan? Onze gegarandeerde grondwettelijke vrijheden worden verkracht! En nu komt de EU met een ’Covid-pass’?”

Partijtje kan weinig met die kritiek: „Wij beseffen nog steeds schijnbaar niet in wat voor beschermd en rijk land wij wonen. Nu wij inmiddels een jaar in een beperkter vrijheid zijn, blijft het feit dat het nog steeds prima leven is. Het gezeur is typisch Hollands, want je moet tenslotte iets te klagen en te zeiken hebben. Er zijn maar heel weinig landen waarbij de economie door de overheid zo ondersteund wordt.”

Woke-cultuur

Toch voelt Keubke zich beknot, al heeft dat minder met de coronaperikelen te maken: „Langzaam is onze vrijheid aan het verdwijnen. Nog niet duidelijk zichtbaar zoals in totalitaire staten. Nee, het gebeurt geniepig en indirect. Denk maar aan de woke-cultuur, die slechts één mening of visie toestaat. De sociale media, die iedereen verwijderen die een mening heeft die afwijkt van hun standpunt. De media, die een gekleurd en eenzijdig beeld schetsen. Wetenschappers, medici, politieagenten of journalisten worden met ontslag of consequenties bedreigd als ze niet in het gareel lopen.”

"Zoals met zoveel dingen: je weet pas wat vrijheid is als je het niet meer bezit"

Reden te meer om waakzaam te blijven, denkt Zippo: „Er is vrijheid, ja. Maar laten we vooral niet denken dat die vanzelfsprekend is. Ook de Nederlandse overheid dringt door achter de voordeur en algoritmes dringen en dwingen mensen in een richting. Dus protest zal moeten blijven en de Kamer zal zich van haar taken bewust moeten zijn. Nederland schuift op naar een grens die we niet willen overgaan.”

Sharia

Zheng Ho heeft een verklaring voor de vanzelfsprekendheid waarmee sommigen met hun vrijheden omgaan: „Zoals met zoveel dingen: je weet pas wat vrijheid is als je het niet meer bezit. Als over een paar jaar China hier de regels bepaalt of - nog erger - als de sharia is ingevoerd, pas dan zullen we weten welke vrijheid we nu hebben.”

Dat denkt Kalava48 ook: „Ga eens een bezoek brengen aan Wit-Rusland, Rusland. Dan weet je hoe goed wij het hier hebben. Zelfs China is een verkapte vrijheid waarbij de muren oren en ogen hebben. Een opmerking en je bent verdwenen.”

Onderwijs

Dat we langzaam vergeten hoeveel onze vrijheid heeft gekost, heeft ook te maken met het onderwijs, denkt Bdvr: „We staan er amper nog bij stil. Ook in het onderwijs word nagenoeg geen tijd aan de Tweede Wereldoorlog besteed. De jeugd heeft amper nog een idee waar ze 4 en 5 mei bij stilstaan. Wel met vrijheid, dat wel... alleen heet dat meivakantie.”

Conclusie? Awkut Hèpap vat samen: „De overgrote meerderheid van onze burgers voelt zich gelukkig en vrij. Daar zouden al die zeurpieten iets van moeten leren. Maar hun leervermogen is beperkt, want ze draaien al meer dan 10 jaar dezelfde smartlappen en schieten er geen biet mee op!”

Misschien niet, maar ze hebben dan in ieder geval in vrijheid kunnen zeuren.