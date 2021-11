Premium Financieel

Raad voor leefomgeving: ’Dictatoriaal besluit over woningbouw of windmolens werkt niet’

Niet de overheid, maar burgers moeten besluiten waar woningen en zonneparken moeten komen of boeren mogen blijven. „Nederland is geen eenheidsworst, waarbij dictatoriaal vanuit het Rijk wordt gesteld wat waar moet gebeuren ten aanzien van woningen, landbouw of energietransitie”, meent voorzitter Jan...