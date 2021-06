Brief 3: ’En ik mag geen open haard stoken...’

Weer een buitenlandse energiereus die gaat schuiven met een bedrag van maar liefst 400 miljoen euro subsidie van ons belastinggeld.

Daar gaat weer een oerwoud op de brandstapel terwijl Brazilië het Amazonegebied plundert en daar veel weerstand tegen is.

Hout verbranden is zeer vervuilend met meer CO2-uitstoot dan gas. Het kromme is dat ik een alert krijg dat ik geen open haard mag stoken terwijl Vattenvall straks in zijn centrale legaal hout mag stoken. In wat voor raar land leven wij nu?

J.H. Breedveld

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: