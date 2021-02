Ouderen tegelijk inenten

Eerst naar zijn woonplaats Culemborg gereden. Daarvandaan naar Houten. Een lange rij wachtenden buiten in de kou en in de hal. Geen stoel om even te zitten tijdens het wachten. Na 3 kwartier aan de beurt. Tempo... 25 prikken in een half uur! Over vijf en halve week mogen we naar Utrecht voor de tweede prik. Mijn moeder is 88, nog even geduld en mijn man mag weer twee keer rijden. Waarom kunnen zij niet tegelijk gevaccineerd worden? Wat doen we onze ouderen aan? Kan dat echt niet anders?

Nina van der Linden,

Beusichem