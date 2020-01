’Grote groep mensen voor de gek gehouden’

Mijn AOW gaat per 1 januari met 17 euro netto omhoog. Mijn pensioen gaat met ingang van 1 januari met 7 euro naar beneden. Ik hou dus over 10 euro netto per maand.

De ziekenkosten gaan per 1 januari met ruim 20 euro omhoog p.p. Praat ik nog niet over de gemeentelijke belastingen zoals de OZB waaraan alle belastingen zijn gekoppeld.

Wederom worden een hele grote groep mensen door Rutte drie voor de gek gehouden. Dat het beter gaat in Nederland wordt echter niet gevoeld door de mensen met een uitkering zoals de AOW. Maar ja, volgend jaar zijn er verkiezingen Nederland is gewaarschuwd.

P. G.Wortel, Schagen