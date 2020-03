’Verbinding komt ons nu meer dan ooit van pas’

Applaus op straat voor de zorgmedewerkers, afgelopen week. Boris van der Ham: ,,Juist in deze tijden worden ons incasseringsvermogen en onze reflexen getest.” Ⓒ ANP

De coronacrisis slaat diepe wonden in onze samenleving, maar wijst ons ook op de vanzelfsprekende rijkdommen die deze maatschappij bezit, betoogt Boris van der Ham. „Word juist nu lid van een vereniging of meld je aan om vrijwilligerswerk te doen. We zien nu hoe belangrijk dat is.”