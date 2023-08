Voetbalclubs moeten optreden tegen intimiderende fans

Geen EK, WK of Olympische Spelen deze zomer. Dat was hoe we het sportjaar aanvingen. Helemaal correct is dit niet, het WK voetbal voor vrouwen stond immers wel op de planning. Voor de redactie is de impact hiervan, ondanks het huidige succes van de Oranjevrouwen, minder groot. Waar we op het WK in Qatar aanwezig waren met verslaggevers, fotograaf, camerajournalist en presentator doen we dat Down Under met een eenmansleger, Steven Kooijman. Dagelijks geeft hij een mooi inkijkje in alles rond het toernooi, van bijzondere liefdes tot een geëmigreerde buschauffeur. Hij heeft inmiddels de kou van Nieuw-Zeeland ingeruild voor die van Australië. Zondagochtend doet hij verslag van de wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Het thuisfront weet dat het nog twee weken kan duren voor hij weer huiswaarts keert.