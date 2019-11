’Vergrijzing houdt ook een keer op’

Dat gaat onder meer enorme gevolgen hebben voor zorgkosten, AOW-uitgaven en een sterke vermindering aan belastinginkomsten. Je hoeft je niet af te vragen waar die rekening terecht komt. Natuurlijk bij de werkenden.

En zo kun je alles wel aangrijpen om een doemscenario te voorspellen. Maar we weten allemaal, na regen komt altijd weer zonneschijn. Dat gegeven kun je overal op los laten en dat geldt ook voor de vergrijzing.

Die vergrijzingsgolf houdt ook wel weer een keer op, want die komt nu eenmaal met golfbewegingen en uiteindelijk zal dat er toe leiden dat er weer meer werkenden zullen zijn dan gepensioneerden. Niks om je eigenlijk over te verwonderen of je er druk over te maken. C'est la vie!

Jan Muijs, Tilburg