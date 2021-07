Versoepeling was dansen op vulkaan

Ⓒ DE TELEGRAAF

Toen het kabinet half juni aanstuurde op een volledige heropening van de samenleving, wist je dat het mis zou gaan. Die jubeltoon destijds, het gênante afscheidsliedje dat Grapperhaus over het mondkapje zong, het was ongepast en misleidend. In Engeland brak de hyperbesmettelijke deltavariant door, hier werd zowat het einde van de pandemie ingeluid. We waren getuige van de zoveelste fout in het al rampzalige coronabeleid van dit kabinet.