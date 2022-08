’Modaal kansloos op woningmarkt’

Vorig jaar maakte deze groep kans op 3,3 procent van de te koop staande huizen. Dat is nu dus 1 procent. Niets nieuws dus. Modaal is al jaren kansloos op de woningmarkt. Modaal hoort de norm te zijn. Maar onze overheid vindt duurdere woningen beter dan zorgen dat modaal een huis kan kopen. Hoe duurder de woning hoe meer belastingen de overheid binnenharkt. Het is volstrekt hypocriet in de schuld voor krappe woningmarkt te leggen bij de stikstofcrisis, hogere hypotheekrente of inflatie. Dit is gewoon structureel wanbeleid. Om modaal de kans te geven om een huis te kopen zijn heel andere oplossingen nodig dan de boeren onteigenen.

B. van Dam