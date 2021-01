’Puur rotzooi trappen’

Ik ben opgevoed met normen en waarden. Het zou niet in me opkomen tegen de regels in te gaan, en zeker niet om geweld te gebruiken tegen wie dan ook. Mijn vader was zelf hulpverlener, maar daar gaat het niet om. Mijn zoon hebben we ook zo opgevoed, en ik steek mijn hand ervoor in het vuur dat hij nooit en te nimmer geweld zal gebruiken. Ik heb hem wel geadviseerd na afloop van zijn studie te verhuizen naar een land waar zulke taferelen niet voorkomen, waar er wel respect is voor overheid en hulpdiensten. Want dit gaat van kwaad tot erger, omdat het niets te maken had met demonstreren, maar puur met rotzooi trappen.

Hoe haal je het in je hoofd met stenen vuurwerk en messen te gooien? Dan ben je toch niet goed bij je hoofd? Ik ben voor het inzetten van het leger, en dan geen softe aanpak, vanaf nu keihard aanpakken, anders vrees ik dat de ’straat’ het voor het zeggen krijgt zoals de burgemeester van Eindhoven ook al aangaf. Laat de raddraaiers de rotzooi opruimen, de schade betalen, al betalen ze de rest van hun leven.

Het Nederland, zoals ik me als kind kan herinneren, zal nooit meer komen. Tijden veranderen, dat moet ook, maar dit is niet ten goede. Ik houd mijn hart vast. Als ik de middelen had, dan zou ik ook weggaan, weg uit dit land, waar ik ooit trots op was.

Sandra Rosenboom