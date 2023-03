Brief 2: ’Pas verouderde infrastructuur aan’

In de steden wil men het liefst dat je met een slakkengang van dertig kilometer rijdt zodat een fietser of een brommer je nog voorbij racet en op de provinciale wegen zou de snelheid dan van 80 naar 60 kilometer per uur terug gebracht moeten worden. In de eerste instantie ligt het aan het rijgedrag van de bestuurder, maar ons wegennet loopt ook honderd jaar achter. Ons wegennet is eerder ingesteld op een paardenkar dan op een snelle auto. Pas de infrastructuur aan in plaats van de kilometersnelheid te verlagen, want ook een snelheid van zestig overleef je niet als je word aangereden.

Fenna Koops, Groningen