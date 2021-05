’Meer beveiliging wereld op zijn kop’

Na de uiterst laffe overval op de vrouw en kinderen van PSV-spits Zahavi in Amsterdam is er terecht een golf van verontwaardiging losgebarsten, maar ook een keur aan mogelijke oplossingen.

Vreemd is dat er toch een vorm van acceptatie ontstaat en dat er in dit kader veelal wordt gezocht naar extra beveiliging van personen en huizen. Maar dit betekent dus automatisch dat de rijken onder ons zich voortaan moeten verschansen in een soort van bunker en niet meer op straat kunnen zonder bodyguards. Is dit nu echt de samenleving die we willen of gaan we de zaak toch eens omdraaien?

Waarom worden de daders van deze steeds vaker voorkomende overvallen met geweld niet keihard aangepakt en voor jaren achter de tralies gestald? Dat moet het signaal zijn vanuit de samenleving en niet die van acceptatie en anticipatie op deze walgelijke vorm van geweld en diefstal.

Jan Pronk, Beverwijk