’Inzetten op soberder leefstijl’

Ziekenhuizen bereiden zich voor op nieuwe coronagolf

De toegenomen coronadruk is inmiddels ook merkbaar in de zorg. Zo heeft het eerste Nederlandse ziekenhuis alweer een speciale corona-afdeling moeten openen. Toch hangt een doemscenario nog niet direct in de lucht. „Er is echt meer immuniteit in de bevolking.”