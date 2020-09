Als je als premier risico’s op besmetting wilt uitsluiten, verbiedt dan het bijwonen van voetbalwedstrijden in plaats van te verwachten van mensen dat ze zich kunnen beheersen als de euforie zegeviert! Mijn beschaving weerhoudt me er van om tegen Rutte te zeggen: ’Hou je bek’. In plaats daarvan zeg ik: Verplaats je in mensen met hun emoties! Lukt dat niet, tref dan adequate maatregelen, maar verschuil je niet achter ondoordachte beschimpingen jegens diezelfde mensen.

Maggie Meijer, Lelystad