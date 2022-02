Brief 2 ’Kies niet voor coalitiepartijen’

In dit kader roep ik alle gepensioneerden in Nederland op om niet te stemmen op een partij die op dit moment in de coalitie zit. VVD, D66, CU en CDA mogen best een signaal krijgen dat de loskoppeling van de AOW van het minimumloon toch echt een brug te ver is.

Jan Pronk, Beverwijk

