’Gewoon even omscholen’

Als je als horeca bedrijf niet rendabel kunt zijn met een 1,5 meter protocol ben je nu in de kern niet gezond, stelde Knot. In dat geval sluit je gewoon je deuren, vraag je faillissement aan en ga je je omscholen.

Bij deze dan een oproep aan alle horecaondernemers en hun medewerkers die aan dit profiel voldoen, ruwe schatting een man of 400.000, bel de LOI, laat je omscholen en alles is opgelost. Uiteraard geldt dit ook voor alle leveranciers, producenten en boeren die aan de horeca leveren. En vergeet niet alle kapsalons, schoonheidsspecialisten, fysiotherapeuten, theaters- en concertzalen.

Bel dan ook gelijk Transavia om te zeggen dat, indien u de vliegtuigen met 40% bezetting niet meer rendabel zijn, ze ook gewoon kunt stoppen met vliegen. En Schiphol dan? Als ze niet rendabel kunnen zijn met alleen vrachtverkeer mogen ze ook meteen dicht.

Het worden ook gouden tijden voor alle afstandsopleiders, met z’n allen terug de schoolbanken in kan natuurlijk niet. Scholen zijn namelijk in de kern allemaal heel ongezonde instituten naar nu blijkt. Het is toch belachelijk dat ze niet eens kleuters 1,5 meter uit elkaar kunnen houden. Die gaan het dus zeker niet voor elkaar krijgen om de eerste 1,5 miljoen omscholende Nederlanders een schoolbank aan te bieden. En dan wat er nog komen gaat!