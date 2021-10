’Overheid moet ingrijpen’

Wij werken als verpleegkundige en agent en onze lonen stijgen helaas niet mee. Wij kunnen niet verhuizen omdat er zoveel wordt overboden en krijgen geen toeslagen. We kunnen ook niet zomaar van het gas af en alles is al geïsoleerd. Tevens vallen wij niet onder de ’energiearmoedegroep’. De ’mooie praatjes’ op Prinsjesdag kloppen totaal niet. Wij gaan er per maand in koopkracht 15 procent op achteruit. Ik wil sparen en ik wil mijn kinderen het liefst zoveel mogelijk bieden, maar dat wordt nu wel heel moeilijk. Overheid doe iets!

J. de Bruin, Amersfoort