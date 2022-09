’Weinig insecten over’

Binnenland

Vogelgriep bij pluimveebedrijf Drenthe, ruim 200.000 dieren gedood

Ruim 200.000 dieren bij een pluimveebedrijf in Nieuw-Weerdinge in Drenthe worden gedood omdat daar de vogelgriep is vastgesteld. Het is waarschijnlijk de ernstig besmettelijke versie waar de dieren heel ziek van kunnen worden, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.