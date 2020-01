Brief 2: ’Aaneenschakeling van fouten’

Denk daarbij aan het massaal openen van locaties voor asielzoekers en vervolgens het ongebreideld schrappen daarvan. Eerst was er dus een overschot en nu dreigt er een tekort. Dat te is deels te wijten aan een veel te slappe aanpak van ongepast en of crimineel gedrag. Het draagvlak in Nederland is daardoor drastisch gedaald.

Een ander probleem is dat je vaak in de categorie veilige landen vrijwel geen asielzoekers (?) gedwongen kan terugsturen. In bv Roemenië of Marokko asielzoekers lokaal opvangen? Laat mij niet lachen. En mocht de (Europese) regering wederom met euro’s gaan strooien om dat doel toch te bereiken dan is het verstandig nog even terug te denken aan de recentelijke handelswijze van de Turkse regering.

T.H. Bosma, Hoogland

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: