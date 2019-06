’Zinloze berg bonnetjes’

Waarom levert elektronisch betalen toch zoveel zinloos geprint papier op? Voor de aankoop, voor de betaling, voor koper en verkoper en dan nog een keer een uitdraai van iedere werkdag voor de verkoper. Dat betekent soms wel vijf, zes afdrukken per transactie op kilometers zinloos bedrukt papier. Met miljarden transacties per jaar loopt dit lekker op. Het (wereldwijd!) systeem is bepaald niet slim en al helemaal niet ’groen’. Het kan beter en slimmer.

Ik pleit er dan ook voor om de bonnetjes zoveel mogelijk te beperken tot hooguit een enkele. Bovendien moet de verplichte dagelijkse extra uitdraai van verkopers voortaan (ook) via elektronische weg kunnen verlopen.

Berend Halberstadt