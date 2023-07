’Men moet zich schamen voor strafeis Thijs Römer’

In het proces tegen Thijs Römer waarbij een van de slachtoffers huilend haar verhaal doet, komt officier van justitie de heer Henk Mous tot een eis van 240 uur taakstraf en 90 dagen detentie waarvan 89 voorwaardelijk. Een bananenrepubliek zou zich diep schamen voor 90 dagen en de truc van 89 dagen voorwaardelijk, maar in de Nederlandse rechtsstaat is deze truc schering en inslag.

Men moet zich diep schamen, ook tegenover de slachtoffers.

Wim van Ginneke, Rotterdam