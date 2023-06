Brief 1 ’Secondelijm coalitie niet te kraken’

Bekijk ook: Flinke kras op blazoen Rutte na zwaar Groningendebat

Dit kabinet begint toch echt te lijken op een ’secondelijm coalitie’, dat niet van hun plaats is weg te branden. Dit moet toch tot gewetenswroeging lijden bij de leden van deze coalitie om een leider te steunen die zo langzamerhand het patent heeft om beloften niet na te komen en elke keer met trucjes het debat zijn kant op laat kantelen. Het is niet alleen voor de parlementariërs om moedeloos van te worden maar ook voor de burgers dat we hier te maken met een kabinet dat niet in staat is enige vooruitgang te boeken in het labyrint van problemen als: de toeslagenaffaire, de afhandeling van de Groningse bevingsschade, de asielcrisis, de woningnood, de stikstofcrisis etc.

R.L. van Hasselt, Gieten

