’Heitinga biedt duidelijkheid’

Maar je ziet na twee wedstrijden onder zijn leiding in ieder geval enkele positieve punten: hij houdt van vastigheid en heeft nu al een vaste basiself in gedachten, hij is niet bang om sterspeler Tadic te wisselen en hij biedt de spelers binnen en buiten het veld duidelijkheid wat tot gevolg heeft dat de spelers weer plezier hebben. De ontslagen trainer Schreuder voerde een zwabberbeleid, kwam twijfelend over en wist zijn spelers niet te prikkelen. Een sympathieke man, maar hij is helaas geen winnaar. Ik wil als Ajacied niet te vroeg juichen, maar heb tegen Cambuur eindelijk weer genoten van een sprankelend Ajax!

Bas Overmars, Amsterdam