’Niemand is volledig waardevrij’

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

In mijn oratie, de eerste lezing die je houdt als hoogleraar, had ik genetische manipulatie op een toegankelijke manier besproken (de gekloonde stier Herman, genetisch gemodificeerde gewassen), en daarna werd me gevraagd een column te schrijven in het faculteitsblad Synaps, en later in het weekblad Intermediair. Zo ben ik de wetenschapscommunicatie ingerold, een belangrijk terrein. Wel een paar kanttekeningen bij de plannen van mijn hooggeschatte collega Dijkgraaf om een nationaal instituut op te zetten voor wetenschapscommunicatie, vooral bij zijn voorbeelden.